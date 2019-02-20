اللقيس بحث مع السفير الاماراتي ملف النقل البري ومنح التأشيرات للسائقين

استقبل وزير الزراعة الدكتور ​حسن اللقيس​ في ​وزارة الزراعة​ سفير دولة ​الامارات​ العربية المتحدة في لبنان ​حمد الشامسي​ في زيارة تعارف، وتطرق البحث إلى العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في المجال الزراعي. وتطرق البحث ايضاً الى ملف ​النقل البري​ للمنتجات الزراعية اللبنانية وتسهيل منح التأشيرات اللازمة للسائقين.

وأبدى السفير الشامسي استعداد بلاده لدعم تطوير ​القطاع الزراعي​ ولاسيما ايصال الارشاد الزراعي الى الأرياف والقرى النائية، وقدم الشكر للوزير اللقيس والتهنئة على زيارته الناجحة لمعرض دبي مبدياً كل استعداد للتعاون في جميع المجالات التي تهم البلدين.

ثم استقبل الوزير اللقيس وفداً من مربي ​الابقار​ والدواجن، بحضور مدير عام الزراعة المهندس ​لويس لحود​، ومستشار الوزير د. محمد فران، وعدد من رؤساء المصالح في مديرية الثروة الحيوانية، وتطرق البحث الى واقع قطاع تربية الابقار وانتاج الحليب وقطاع الدواجن، واستمع الى مشاكل وهموم المربين واكد على تضافر الجهود لتحسين وتطوير واقعهم.

كما استقبل النائب سليم عون بحضور مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود، وتطرق البحث الى شؤون انمائية وزراعية تهم زحلة والبقاع. كما استقبل النائبين السابقين نبيل نقولا وعباس هاشم.