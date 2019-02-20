فنيانوس بحث توسعة مرفأ طرابلس وتطوير المشاريع المستقبلية

استقبل وزير الاشغال العامة والتقل ​يوسف فنيانوس​ وفداً من شركة غالفتينير- ​لبنان​ (GOLFTAINER) مشغلة محطة الحاويات في ​مرفأ طرابلس​، برئاسة رئيس مجلس ادارتها انطوان عماطوري الذي هنأ الوزير بمناسبة اعادة توليه مقاليد ​وزارة الاشغال​.

ولفت عماطوري الى ان اللقاء تناول مشروع توسعة رصيف محطة الحاويات في مرفأ طرابلس من 600 الى 1050 متراً كي يستطيع مواكبة التطورات بعد ان وصل عدد الحاويات الى 10000 الاف حاوية شهرياً، وزيادة الحركة فيه ليكون دوره فاعلاً محلياً وإقليمياً، شاكراً فنيانوس على دعمه المستمر لتطوير المرفأ كي يصبح من أهم المرافئ في المنطقه، مقدراً مساعيه التي يقوم بها لحل كافة المشاكل التي تعترض عمل المرفأ.

واطلع من رئيس مجلس ادارة ​مرفأ بيروت​ ​حسن قريطم​ على أوضاع المرفأ وسبل تطوير المشاريع المستقبلية، والنهوض به ليبقى مواكبا للتطورات العالمية في إطار النقل البحري.

وتناول مع مدير مرفأ طرابلس احمد تامر الخطط المرسومة للتطوير والتوسيع وما تم تحقيقه من انجازات حتى الان.

وشكر تامر بإسم عائلة المرفأ الوزير فنيانوس على رعايته وحمايتة الانجازات التي تحققت في مسيرة التطوير والتوسعة.

وعرض فنيانوس مع النائب ​اسطفان الدويهي​، مجمل الاوضاع المحلية والاقليمية اضافة الى شؤوناً انمائية مناطقية.