طربيه: الحريري وعدنا بعدم فرض ضرائب جديدة على المؤسسات والمواطنين

لفت رئيس ​جمعية المصارف​ ​جوزف طربيه​ في كلمة له خلال زيارته ووفد من مجلس ادارة جمعية المصارف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى أننا "زرنا كمجلس ادارة جمعية مصارف ​لبنان​ اليوم الحريري وهنأناه على ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​، وبحثنا معه في كل المواضيع التي ستتطرق لها الحكومة في المستقبل القريب، ومنها الملف المالي والاصلاحات والموازنة،وقد ابدى تفاؤله ازاء هذه المواضيع"، مضيفا: "نحن بالطبع نشاركه هذا التفاؤل فيما اذا تم الالتزام بكل الخطط التي تحتاج الى توافق، ويبدو ان هناك توافقا على الامور الاساسية حتى الان".

واضاف: "اخذنا من رئيس ​مجلس الوزراء​ وعدا بعدم التعرض للموضوع الضريبي، اي عدم فرض ضرائب جديدة، لا على المؤسسات ولا على المواطنين. اذ ان المطلوب حاليا هو اعادة النهوض ب​الاقتصاد​ وبصورة خاصة عن طريق برنامج "سيدر"، الذي يتضمن متطلبات عديدة تساعد على هذا النهوض"، مشيرا الى أنه "على الصعيد المصرفي، طمأنا الحريري الى ان الوضع ممسوك جدا من قبل المصارف ومصرف لبنان، وان القطاع استطاع الصمود خلال الاشهر التسعة الماضية التي كانت صعبة على لبنان وعلى اقتصاده، وذلك بفعل تماسك هذا القطاع وقوته وبفعل النظام المصرفي اللبناني والقواعد التي يتبعها واحترام الالتزامات التي يتمسك بها لبنان والتي تشكل اساسا لنجاحه حاليا وفي المستقبل. وسيكون لنا مع دولته لقاءات لاحقة لمتابعة وضع الخطة الاقتصادية قيد التنفيذ، وقد خرجنا من هذا الاجتماع وقد ابدى هو اعلى مستويات التفاؤل ونحن بالطبع كنا متفائلين معه لسماع هذا الكلام".