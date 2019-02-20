التقى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، سفير ​لبنان​ في ​الولايات المتحدة​ الأميركية غبريال عيسى وعرض معه أوضاع الجالية اللبنانية والعلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة بما فيها أزمة ​النزوح السوري​ و​القطاع المصرفي​.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون التقى سفير لبنان في أميركا وعرض معه اوضاع الجالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.