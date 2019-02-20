السعودية: انطلاق تمرين "درع الجزيرة 10" السبت القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلنت السعودية عن انطلاق تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" يوم السبت المقبل بالمنطقة الشرقية بمشاركة قوات عسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال بيان رسمي ، اليوم الاربعاء، إن التمرين، الذي يعد من أضخم التمارين العسكرية في المنطقة سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، يهدف الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها من خلال التصدي لمسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة".

وأشار إلى أن التمرين يستهدف التدريب على إجراءات القيادة والسيطرة للقوات الخليجية المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.

وتشارك في التمرين إلى جانب القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية، قوات برية وبحرية وجوية ودفاع جوي، وأسلحة استراتيجية، لكل من قوات الدول الخليجية المشاركة.