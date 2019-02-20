وكيل "تعليم دمياط" يشهد مسابقة مركز الإبداع العلمي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:
شهد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مسابقة مركز الإبداع العلمي للعام الثاني بجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة، ضمن برتوكول التعاون بين المديرية ومجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة وجامعة دمياط متمثلة في كلية العلوم، والذي يهدف لرعاية الطلاب المبدعين علميا في جميع المجالات.
تابع "سويلم" أعمال وابتكارات الطلاب من أبحاث علمية وتصميمات هندسية، مشيدا بمستوى الأعمال المشاركة في المسابقة، متمنيا لجميع الطلاب المشاركين كل التوفيق.
وأعلن وكيل الوزارة تخصيص مبالغ مالية للفائزين بالمراكز الخمس الأولى بالإضافة إلى جوائز عينية لباقي المشاركين مقدمة من جمعية المستثمرين ومركز الإبداع العلمي بدمياط الجديدة.
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