ماي تأسف لاستقالة 3 نواب في البرلمان البريطاني من حزب المحافظين

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنها تشعر بالأسف بسبب استقالة ثلاثة من نواب البرلمان البريطاني البارزين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، من حزب المحافظين الذي تتزعمه، ولكنها أصرت على أنها "تفعل الشيء الصحيح" من خلال استمرارها في خطة خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي "بريكست".

وقالت ماي في بيان لها بعد أن أعلنت النائبات الثلاثة، هايدي ألين، وآنا سوبري، وسارة وولاستون، استقالتهن في وقت سابق اليوم: "أحزنني القرار - إنهن تفانين في خدمة حزبنا على مدار أعوام كثيرة، وأنا أشكرهن على ذلك".

وأوضحت رئيسة الوزراء البريطانية: "بالطبع كانت عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي مصدراً للخلاف داخل حزبنا وبلادنا لفترة طويلة".

وأضافت: "ليس من الممكن أن يكون إنهاء هذه العضوية بعد أربعة عقود سهلاً... ولكننا نقوم بالشيء الصحيح من أجل بلادنا، من خلال تنفيذ التزامنا الرسمي وتطبيق قرار الشعب البريطاني (وفقا للاستفتاء الذي جرى في عام 2016)".

وعلى الرغم من أن عدد المحافظين الثلاثة المستقيلين أقل من عدد نواب حزب العمال الثمانية الذين انضموا إلى "المجموعة المستقلة"، إلا أنه سيقلل من عدد الأصوات التي يمكن لرئيسة الوزراء الاعتماد عليها في البرلمان، كما أنها لا تملك أغلبية في ظل الوضع الحالي.