مصر تقضي على 8 تكفيريين خلال استهداف بؤر إرهابية في سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، القضاء على ثمانية تكفيريين بشمال سيناء. وقال المتحدث العقيد تامر الرفاعي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن قوات مكافحة الإرهاب استهدفت بشمال سيناء سبع بؤر إرهابية وتمكنت من القضاء على ثمانية أفراد من الإرهابيين شديدي الخطورة". وأشار المتحدث إلى تدمير عربتين مفخختين. الجيش المصري: مقتل 8 مسلحين خلال استهداف بؤر إرهابية في سيناء مصر تقضي على 8 إرهابيين خلال استهداف بؤر إرهابية في سيناء

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