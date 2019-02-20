ماي تعود إلى بروكسل وتواجه تشدد الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست"

تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مجدداً إلى بروكسل، اليوم الأربعاء، سعياً لإجراء تعديلات على اتفاق بريكست المبرم مع الاتحاد الأوروبي لكنها ستصطدم مرة أخرى بتعنت الأوروبيين.

وتلتقي ماي رئيس المفوضية جان-كلود يونكر، وقال يونكر الثلاثاء "سنجري مباحثات ودية لكنني لا أتوقع تقدماً" مستبعداً أي تفاؤل.

ولا يتوقع أن تجتمع ماي برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بعد أن أثارت تصريحاته استياء في بريطانيا وقال فيها أن مؤيدي بريكست الذين لم يفكروا ملياً في عواقب هذه الخطوة ولم يضعوا خطة لها "مكانهم الجحيم".

وقبل أقل من ستة أسابيع من الموعد الرسمي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تتزايد مخاوف بريكست من دون اتفاق بسبب غياب حل لمسألة "شبكة الأمان" الخاصة بحدود إيرلندا.

وتطالب ماي ب"تغييرات ملزمة" لهذا الإجراء الذي يرفضه أنصار بريكست.

وتأمل الحصول على الضوء الأخضر من البرلمانيين البريطانيين لاتفاق بريكست بعد الهزيمة التي منيت بها في يناير.

ومسألة "شبكة الأمان" تنص على إبقاء بريطانيا ضمن وحدة جمركية مع الاتحاد الأوروبي.

وأدخل هذا البند على اتفاق بريكست كحل أخير لتفادي عودة الحدود في جزيرة ايرلندا. وينص على بقاء المملكة المتحدة ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة ايرلندا الشمالية البريطانية ضمن السوق الأوروبية المشتركة للسلع وذلك لتفادي كل رقابة جمركية وتنظيمات مادية بين شطري ايرلندا.