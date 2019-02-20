فاطمة بنت مبارك تدعو المؤسسات وفئات المجتمع للمشاركة في الاحتفال بيوم الطفل الإماراتي

المغفور له الشيخ زايد

وكالات:

دعت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة وكافة فئات المجتمع للمشاركة في احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الطفل الإماراتي الذي يصادف الخامس عشر من شهر مارس.

وقالت الشيخة فاطمة بنت مبارك ، في تصريح لها بهذه المناسبة: "ان هذا اليوم الذي احتفلت به الإمارات لأول مرة في العام الماضي هو يوم عزيز علينا جميعا لأنه يخص أغلى ما نملك وهم فلذات الأكباد وجيل الحاضر وعدة المستقبل.. ولذلك فنحن حريصون جميعا على

أن نوفر لأطفالنا بيئة صحية وآمنة وداعمة تسهم في تعزيز جميع قدراتهم ومهاراتهم مما يعود بالنفع على مجتمع دولة الإمارات ككل".وأضافت :"أننا نستلهم رؤية وتوجيهات مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد تجاه الأطفال حيث كان يؤكد دائماً على المكانة الأساسية للطفل في التنمية الاجتماعية ، لذلك فإننا حريصون على رعاية الطفولة ولَدَيْنا - بِفَضلِ الله - رؤيةٌ واضحة تَهتمُّ برفع المكانة الفِكريةِ والاجتماعيةِ للطفل إلى جانبِ العنايةِ بِصِحَّتِه وتهيئةِ مُناخٍ اجتماعي وثقافي هادِف يعزز لَدَيه رُوحَالإبداع ، والتميُّز ، والابتكار".وأكدت أن القيادة الرشيدة برئاسة الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى ، جعلت الإمارات من الدول الرائدة عالميا في مجال حماية ورعاية الطفولة حيث كانت سباقة في تمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع من التمتع بكافة الحقوق التي يكفلها القانون ودون أي تمييز.ونوهت بأن الإمارات أعلنت مسبقا عن تأسيس مجلس شورى الأطفال الذي سيكون نقلة نوعية في تحقيق أحلامهم وإعطائهم الحرية الكاملة في التعبير عما يدور في صدورهم وعقولهم من أجل حاضرهم وليضعوا ملامح مستقبلهم وتطلعاتهم نحو الأفضل.