التعاون الإسلامي تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى

وكالات:

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، والإقدام على إغلاق باب الرحمة، والاعتداء بوحشية على المصلين المتواجدين في باحاته، في استفزاز لمشاعر الأمة الإسلامية، وانتهاكٍ صارخٍ للقرارات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وجددت المنظمة التأكيد - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أن المسجد الأقصى المبارك

هو مكان عبادة خاص بالمسلمين وحدهم، محملة إسرائيل المسئولية الكاملة عن تبعات استمرار هذه الاعتداءات المتكررة التي تغذي الصراع الديني والتطرف وحالة عدم الاستقرار في المنطقة.واستنكرت المنظمة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 4416 وحدة استيطانية جديدة فيمدينة القدس المحتلة، مؤكدة على أن كل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2016.ودعت المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى إنفاذ قراراته وممارسة مسئولياته تجاه حمل إسرائيل على وقف انتهاكاتها المتتالية والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.