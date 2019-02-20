الجيش اليمني يدمر 3 آلاف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي في مديرية باقم

وكالات:

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، عن تدمير 3 آلاف لغم زرعتها ميليشيات الحوثي في قرى وجبال مديرية باقم بمحافظة صعدة شمال اليمن.

قال قائد لواء المهام الخاصة في باقم، العميد الركن عبده البرح: "إن الفرق الهندسية انتزعت وأتلفت 3

آلاف لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأشكال زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في قرى وجبال مديرية باقم قبل فرارها".وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تعمدت زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل المنازلووسط خطوط السير في القرى والجبال والمزارع في المديرية.وأكد العميد البرح أن الفرق الهندسية تواصل عملية انتزاع العبوات والألغام من مختلف المناطق وتأمينها، تمهيدا لعودة المواطنين إلى مساكنهم.وكانت الفرق الهندسية للجيش اليمني انتزعت ما يقارب 10 آلاف لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في باقم بصعدة خلال الفترة السابقة.