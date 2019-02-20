كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح تسلم الرئيس الفلسطيني مرشحها لرئاسة الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت اللجنة المركزية لحركة فتح، في اجتماعها أول أمس الاثنين، توصياتها حول ترشيح شخصية منها لرئاسة الحكومة الفصائلية المقبلة.

وقالت عضو اللجنة المركزية للحركة، دلال سلامة، إن "اللجنة رفعت توصياتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس وتوافقت على الشخصية التي ستترأس الحكومة المقبلة"، لافتةً إلى أن القرار أصبح بيد الرئيس لإعلان اسم رئيس الوزراء المقبل.

وأوضحت سلامة، في تصريحات صحفية، أن "برنامج الحكومة سيكون هو نفس برنامج الرئيس عباس وحركة فتح"، مبينةً أن اللجنة وضعت التصورات الخاصة كافة بالحكومة المقبلة.

وتابعت، "ليس هنالك أي سقف زمني لعمل الحكومة، ومن الممكن أن يصدر التكليف خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أن باب الحوار مع فصائل منظمة التحرير ما يزال مفتوحاً".