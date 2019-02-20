كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: إصابة زعيم جبهة النصرة ونقله إلى تركيا للعلاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مراسل "العربية" نقلا عن مصادر، اليوم الأربعاء، إصابة زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني ونقله لتركيا للعلاج. وكانت وكالة "سبوتنيك" الروسية كانت قد ذكرت أن الجولاني أصيب خلال التفجير الانتحاري الذي وقع بمدينة إدلب بسيارتين مفخختين وأدى إلى مصرع 24 شخصاً، لافتة إلى أن الإنفجار استهدف اجتماعاً لجبهة النصرة في المدينة كان يحضره الجولاني.

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