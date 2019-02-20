اتفق معه على تهجيره من المغرب نحو أوربا.. ثلاثيني يحتجز “سمسارا” ويعنفه حتى الموت

تمكنت عناصر الشرطة القضائية في مدينة جرادة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص، يبلغ من العمر 33 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاحتجاز، المقرون بالضرب، والجرح، المفضيين إلى الموت.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث أشارت إلى أن المشتبه فيه، احتجز الضحية، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، أيضا، وعرضه لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض، بعدما قام بتكبيله، ما تسبب في وفاته، وذلك بسبب خلافات بينهما حول مبلغ مالي، كان قد سلمه المشتبه فيه للضحية بغرض تهجيره بطريقة غير مشروعة نحو أوربا.

وأضاف البلاغ نفسه أن المشتبه فيه وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف، والملابسات المحيطة بهذه القضية.