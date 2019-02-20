فرقة كوين البريطانية تحيي حفل الأوسكار لهذه السنة

أعلنت أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية المسؤولة عن حفل الأوسكار، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن فرقة “كوين” البريطانية ستقدم عرضا مباشرا في حفل توزيع الجوائز، يوم الأحد المقبل.
وسيكون العرض عبارة عن إهداء لروح ،”Freddie Mercury” العازف الرئيسي للفريق، وموضوع فيلم ،”Bohemian Rhapsody ” المرشح لجائزة أفضل فيلم هذه السنة في المسابقة الرسمية.
وتتألف الفرقة البريطانية، التي تأسست عام 1970، حاليا، من “Brian May”، “Meddows Taylor، و”Adam Lambert”.
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