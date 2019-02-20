في ذكرى “20 فبراير”.. آلاف المتعاقدين يطالبون بالترسيم ورحيل “أمزازي”- صور

اختار الآلاف من الأساتذة المتعاقدين التظاهر، اليوم الأربعاء، في الرباط، بالتزامن مع تخليد الذكرى الثامنة لتأسيس حركة “20 فبراير”، مطالبين برحيل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي.

وأعادت تظاهرة، اليوم، شعارات “20 فبراير” إلى الواجهة، ورفع الآلاف من المتظاهرين، الذين انطلقوا من ساحة 16 نونبر نحو باب الأحد، شعارات “الحرية والكرامة، والعدالة الاجتماعية”.

وطالب المتعاقدون بالإدماج في الوظيفة العمومية، واعتبروا أنهم ضحية لنظام التعاقد، حين أجبروا على توقيع عقود العمل، التي لا تضمن لهم الإدماج، بحسب قولهم.



