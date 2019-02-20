الرجاء يعين ناطقه الرسمي الجديد

أعلن المكتب المديري للرجاء الرياضي، اليوم الثلاثاء، عن تعيين السعيد وهبي، ناطقاً رسمياً جديدا للنادي، مع تحديث اليات التواصل مع الجسم الصحفي المحلي.
وحسب بلاغ رسمي للفريق عبر موقعه، فإن الرجاء قد اختار وهبي ناطقاً رسميا، في حن تم الاحتفاظ بعز الدين العلمي ملحقاً إعلاميا، للتنسيق مع الإعلاميين، خلال التغطيات الخاصة بأنشطة النادي، من مباريات ولقاءات صحفية.
في المقابل، خصص الرجاء الرياضي بريداً إلكترونيا جديداً، سيتم التواصل عبره مع الصحفيين والرد على استفساراتهم، وذلك على خطى أبرز الأندية العالمية، التي تولي اهتماماً كبيرا بالشق التواصلي مع الإعلام.
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