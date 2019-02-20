لأول مرة.. “الوجوه التعبيرية” على لوحات ترقيم سيارات بترخيص القانون

رخصت سلطات ولاية كوينزلاند الأسترالية، ابتداء من شهر مارس المقبل، للسائقين، وضع وجه تعبيري من تلك التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي على لوحة ترقيم مركباتهم.

ويستطيع أصحاب السيارات في أستراليا الاختيار من قائمة محددة من “الإيموجي”، هي” الضحكة”، و”الغمزة”، و”النظارة”، و”العيون بقلوب” و”الابتسامة”، لوضعها على لوحة الترقيم مقابل أداء 350 دولارا أمريكيا.

وستضاف الوجوه التعبيرية في لوحات الترقيم إلى نظام الحروف الثلاثة والرقمين على اللوحات الرسمية.