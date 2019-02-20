شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تنوي دمج بعثتها في فلسطين مع السفارة بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قالت مصادر إن الولايات المتحدة الأمريكية ستغلق مقر قنصليتها في الضفة الغربية، وتنقل طواقمها إلى السفارة الجديدة في القدس، في مطلع الشهر المقبل، وسيتحول مقر القنصلية إلى بيت السفير.

وقالت صحيفة “إسرائيل هيوم” إن القنصلية التي كانت تقدم خدماتها للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتمارس مهام السفارة لدى السلطة الفلسطينية ستغلق نهائياً، وسيصبح المبنى مسكناً للسفير الأمريكي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية أن وزارة الخارجية حددت مطلع مارس المقبل موعداً نهائياً لنقل طواقم القنصلية إلى مبنى السفارة الجديد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن في أكتوبر إنشاء بعثة دبلوماسية واحدة.

والقنصلية العامة في القدس أكبر بعثة تخص الفلسطينيين الذين يسعون بدعم دولي واسع إلى أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يريدون إنشاءها في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.