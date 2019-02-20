شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصر.. مقتل 8 إرهابيين وتدمير عربتين مفخختين بشمال سيناء والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 3:29 مساءً, 20 فبراير 2019 م المناطق_متابعات أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، نجاح قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء في استهداف 7 بؤر إرهابية. وقال في بيان له اليوم الأربعاء، إن القوات تمكنت من القضاء على 8 إرهابىين شديدى الخطورة وتدمير عربتين مفخختين.

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