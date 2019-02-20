شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر حملة الصين لمكافحة التلوث الجوي والان نبدء بالتفاصيل

تعهدت العاصمة الصينية بكين بتحسين جودة الهواء العام الحالي لكنها لم تلتزم بهدف محدد مما يشير إلى تعثر حملة الصين لمكافحة التلوث الجوي بعدما اتُخذت بالفعل إجراءات سهلة التحقيق.

وقالت حكومة بلدية بكين في بيان اليوم الأربعاء "ستستمر بكين في تحسين جودة الهواء مع مواصلة انخفاض المتوسط السنوي لتركيز الجسيمات الدقيقة (بي.إم2.5) ومتوسط تركيز الجسيمات الدقيقة (بي.إم2.5) على مدى ثلاثة أعوام".

وانخفض متوسط تركيز جسيمات (بي.إم2.5)، أي تلك التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، عام 2018 بنسبة 12.1 بالمئة عن 2017 إلى 51 جسيما دقيقا لكل متر مكعب وذلك نتيجة حملة صارمة لتقليص استهلاك الفحم وتطهير المصانع التي تتسبب في التلوث.