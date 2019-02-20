الجيش اليمني يتلف 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة حوثية بصعدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أتلفت قوات الجيش اليمني 3 آلاف لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية في قرى وجبال مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
ونقلت وكالة سبأ اليمنية الرسمية، الأربعاء، عن قائد لواء المهام الخاصة في باقم العميد الركن عبده البرح، أن الفرق الهندسية انتزعت وأتلفت، الثلاثاء، ٣ آلاف لغم وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأشكال زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في قرى وجبال المديرية قبل فرارها.
وأضاف أن مليشيا الحوثي تعمدت زراعة الألغام والعبوات الناسفة داخل المنازل ووسط خطوط السير في القرى والجبال والمزارع بالمديرية، مؤكدا أن الفرق الهندسية تواصل عملية انتزاع العبوات والألغام من مختلف المناطق وتأمينها تمهيداً لعودة المواطنين إلى مساكنهم.
وكانت قوات الجيش اليمني، قد انتزعت ما يقارب ١٠ آلاف لغم وعبوة ناسفة زرعتها المليشيا الحوثية في باقم بصعدة خلال الفترة الماضية.
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