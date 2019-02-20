شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يصرف 2862 دواء للاجئين السوريين في «الزعتري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

صرفت صيدلية عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نحو 2862 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الماضي، شملت عشرات الأصناف من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقالت سفارة المملكة بالقاهرة في بيان لها اليوم (الأربعاء) إن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان المملكة التام بوجوب توفير الرعاية للاجئين، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها المركز في مخيم الزعتري، التي من ضمنها الخدمات الصحية بهدف التخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يمرون بها.

يذكر أن صيدلية عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تعمل على تأمين المرضى من اللاجئين السوريين الذين يراجعون العيادات بكل المستلزمات العلاجية والدوائية، بمن فيهم ذوو الأمراض المزمنة على اختلاف حاجاتهم، وفقاً للاستشارة الطبية وحسب متطلبات كل حالة مرضية.