شكرا لقرائتكم خبر عن بوابات جديدة بمطار القاهرة وتطوير ساحات انتظار السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري شركة ميناء القاهرة الجوى أعمال التطوير أمام صالات الانتظار بمباني الركاب بمطار القاهرة الدولي، لمواكبة التطورات وتحديث أنظمة خروج السيارات والانتظار داخل ساحات المطار، خاصة في ظل الكثافة الركابية والجوية التي يشهدها ميناء القاهرة الجوي خلال الفترة الحالية .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار بناء على توجيهات وتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، ومسئولي الوزارة بضرورة تطوير وصيانة جميع صالات المطار وخاصة ساحات انتظار السيارات، تحت إشراف القطاع الهندسي بشركة ميناء القاهرة الجوي، حتى يبدو المظهر الحضاري الذي يليق بسمعة مصر ومكانة مطار القاهرة الجوي، باعتباره البوابة الرئيسية للبلاد، وواجهة مصر المشرفة أمام الوفود القادمة من الخارج.

وأضافت المصادر تواصل الشركة تركيب البوابات الإلكترونية الجديدة أمام موقف سيارات النقل الجماعي، أمام منطقة البنوك وعند مخرج طريق صلاح سالم وكذلك من خلال مخرج مدينة نصر وطريق السويس، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل منتصف مارس المقبل، كما تم الانتهاء من تجهيز أكشاك المحاسبة الخاصة بمستخدمي المطار وإنشاءها امام صالات السفر والوصول، وعلي مستخدمي ساحات انتظار السيارات المحاسبة في الأكشاك قبل مغادرتهم للمطار.

وشدد الوزير على أهمية زيادة وسائل الحماية الأمنية بجميع المطارات، بالتنسيق مع عناصر وزارة الداخلية خلال الفترة القليلة المقبلة، كما شدد على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات للركاب بجميع المطارات التابعة للوزارة.

وأشارت المصادر إلي أن العمل بجميع المشروعات المزمع الانتهاء منها قريبا يسير على قدم وساق تمهيدًا لافتتحها وفي مقدمتها مطارات التنمية المستدامة، والتي من المنتظر ان يكون لها دور مختلف في أحداث طفرة تنموية واقتصادية هائلة، وذلك وفقا للمخطط الاستراتيجي المستقبلي لوزارة الطيران المدني، كذلك العمل على الانتهاء من عملية التطوير المستمرة داخل مبنى الركاب بمطار شرم الشيخ الدولي لزيادة سعته لاستيعاب 3 ملايين راكب سنويًا.