المغربي بوطيب يستعيد ثقة الزمالك وطاقمه قبل العودة لمنافسات كأس “الكاف”

أنهى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، كابوس الانتقادات الذي لاحق الدولي المغربي، خالد بوطيب، خلال أولى مبارياته مع “الأبيض” المحلية، وأيضا القارية عبر بوابة كأس الكنفدرلية الإفريقية لكرة القدم.

تقارير إعلامية مصرية قالت، اليوم الأربعاء، إن منصور اجتمع بلاعبي فريقه بحضور خالد بوطيب، الذي جدد دعمه له بعد الانتفاضة الأخيرة محلياً، مطالبا المجموعة بمزيد من التركيز والعمل، خصوصا وأن المنافسة ستكون على أشهدها محليا، وبكأس الكنفدرالية الإفريقة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن منصور شجع لاعب الأسود، وطالب منه مواصلة العودة القوية التي بصم عليها، خصوصاً وأنه ضمن رسميته في تشكيلة المدرب السويسري كريستيان غروس، منذ لحاقه بـ “الأبيض”.

هذا، وكان الزمالك المصري، قد ضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخير، قادما من فريق مالطية سبور التركي، في صفقة مفاجئة، ليصبح ثان لاعبي مغربي في صفوف الفريق الأحمر والأبيض، بعد حميد أحداد، الإسم الواعد بالدفاع الحسني الجديدي.

ويعتبر بوطيب، المهاجم الأول للمنتخب الوطني المغربي في عهد المدرب الفرنسي هيرفي رونار، ووقع 9 أهداف في 23 مباراة مع “أسود الأطلس” تبقى أشهرها هدفه في مرمى المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، بالإضافة إلى ثلاثية مباراة الغابون، في إقصائيات “المونديال”.

أما مع فريقه التركي هذا الموسم، فقد وقع الدولي المغربي البالغ من العمر 32 سنة، 5 أهداف في 18 مباراة.