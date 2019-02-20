أول تجربة في التمثيل.. المغربية الطاهرة حماميش “فتاة صعيدية” إلى جانب السقا في رمضان

تخوض المغنية المغربية، الطاهرة حماميش، أولى تجاربها في ميدان التمثيل، رفقة النجم المصري أحمد السقا، في مسلسل رمضاني يحمل عنوان “ولد الغلابة”.

وتجسد الطاهرة في العمل المذكور دور فتاة “صعيدية”، وهو ما يشكل أمامها تحديا يخص اللهجة، لكن طاقم الفيلم خصص مصححا للهجات ليساعدها.

وتحظى الطاهرة بمجاورتها للفنان أحمد السقا، بفرصة ذهبية، لإبراز مدى إتقانها للتمثيل، خصوصا أنها تملك قاعدة جماهيرية واسعة في مصر.

وبقي لطاقم الفيلم أسبوعين فقط على الانتهاء من التصوير، قبل الانتقال إلى خطوة التوضيب، قبل تسليمه لقنوات “MBC” لعرضه في رمضان.

ويحكي الفيلم، الذي يشرف على إخراجه محمد سامي قصص البيئة الصعيدية، وما تعانيه من مشاكل اجتماعية، وظروف قبلية متوارثة، بشكل يمزج بين الدراما والأكشن.