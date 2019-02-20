مؤتمر صحافي لتحالف الإسلامية والتجمع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعقد القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية) والتجمع الوطني الديمقراطي مؤتمرا صحافيا مشتركا في فندق "سانت جابريئيل" في الناصرة، اليوم الأربعاء الساعة الرابعة 16:00. ويشارك في المؤتمر الصحافي، رئيس القائمة العربية الموحدة، د. منصور عباس، ورئيس قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة. وصادقت اللجنة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي ومجلس الشورى والمكتب السياسي للحركة الإسلامية، الليلة الماضية، على اتفاق تحالفي لخوض الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها بتاريخ 09.04.2019 في قائمة واحدة على أساس مبدأ الندية، والسعي معا لإعادة تشكيل القائمة المشتركة.

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