شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 متهمين بحوزتهم اكثر من 4 كيلو حشيش في حضرموت والان مع التفاصيل

عثر افراد نقطة الصلب صباح اليوم الاربعاء، الموافق 20 فبراير 2019 بمدخل مدينة المكلا على كمية كبيرة من الحشيش المخدر على احد باصات النقل السياحية.

وقالت مصادر إن اليقظة الامنية لدى افراد نقطة الصلب من قوات النخبة الحضرمية وبعد تفتيش دقيق لاحد باصات شركة الاولى للنقل الجماعي لاحدى رحلاتها المتوجهة الى مدينة المكلا والقادمة من وادي حضرموت تم العثور على ما يقارب 4 كيلو ونصف من الحشيش المخدر على متنها والقبض على 4 مشتبهين.

وبحسب المصدر فان افراد النقطة القوا القبض على الاربعة الاشخاص المشتبه بهم والتحريز على المقبوضات التي بحوزتهم واحالتهم للتحيقق لدى الجهات المختصة في ادارة مكافحة المخدرات.

ويحسب هذا الانجاز لافراد النقطة من قوات النخبة الحضرمية التي جعلت من يقضتها وحسها الامني ترجمة لواقع محسوس بعد تكرار العمليات الامنية والتفتيشات التي تفضي الى القبض على مروجون ومهربون للمادة المخدرة واحالتهم الى التحقيق.