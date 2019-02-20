الإمارات تدين التفجير الإرهابي بمحيط الجامع الأزهر في القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخراً في محيط الجامع الأزهر بالقاهرة، وأسفر عن استشهاد شرطيين وإصابة 3 آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها اليوم، أن هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر، يتنافى مع القيم الإنسانية والدينية.

وجدد البيان تضامن الإمارات ووقوفها إلى جانب مصر قيادة وحكومة وشعبا، مؤكداً موقفها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.





وأعرب عن تعاطف الإمارات العميق وتعازيها لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي، متمنية الشفاء العاجل للمصابين وتجنب الشعب المصري الشقيق كل مكروه.

وكانت قوات الأمن المصرية حاصرت الإرهابي، وخلال عملية ضبطه والسيطرة عليه انفجرت إحدى العبوات الناسفة التي كانت بحوزته.

وأكد بيان للداخلية المصرية: "التفجير أسفر عن مقتل الإرهابي واستشهاد أمين شرطة من جهاز الأمن الوطني وآخر من مباحث القاهرة، فضلاً عن إصابة 3 ضباط، أحدهم من الأمن الوطني".

والإرهابي يدعى الحسن عبدالله، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وارتكب واقعة إلقاء عبوة ناسفة بدائية استهدفت قوات الشرطة المصرية أمام مسجد الاستقامة بالجيزة الجمعة الماضية.