الان تتابع التحالف العربي: إصدار 21 تصريحا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن إصدار 21 تصريحا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية.
وأوضح التحالف أن السفن المتوجه لميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية و مشتقات نفطية، فيما تتظر سفينتان الدخول لميناء الحديدة منذ 15 يوما.
موردا أنه جرى إصدار 32 تصريحا جويا، و4 تصاريح برية، و101 تصريح لحماية القوافل، فيما بلغ إجمالي التصاريح 158 تصريحا خلال 4 أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: إصدار 21 تصريحا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.