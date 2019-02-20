الان تتابع التحالف العربي: إصدار 21 تصريحا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم، عن إصدار 21 تصريحا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأوضح التحالف أن السفن المتوجه لميناء الحديدة والصليف تحمل مواد غذائية و مشتقات نفطية، فيما تتظر سفينتان الدخول لميناء الحديدة منذ 15 يوما.

موردا أنه جرى إصدار 32 تصريحا جويا، و4 تصاريح برية، و101 تصريح لحماية القوافل، فيما بلغ إجمالي التصاريح 158 تصريحا خلال 4 أيام.