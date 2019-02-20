نائبة فرنسية تندد بدعوة وزير إسرائيلي يهود فرنسا للهجرة

اسماء السيد - باريس: نددت نائبة ومتحدثة باسم حزب الرئيس في فرنسا الأربعاء بـ"تصريحات خطيرة" لوزير إسرائيلي دعا فيها اليهود في فرنسا إلى "القدوم إلى الوطن" إسرائيل، بعد عودة الأعمال المعادية للسامية في هذا البلد.

وكتب وزير الهجرة الاسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء في تغريدة "أدين بشدة معاداة السامية في فرنسا وأدعو اليهود إلى القدوم إلى الوطن والهجرة إلى إسرائيل".

وردّت النائبة الفرنسية والمتحدثة باسم حزب "الجمهورية إلى الأمام" الحاكم أورور بيرجي الأربعاء عبر إذاعة "فرنسا الدولية" بالقول إن "منزلهم هو فرنسا، هؤلاء الناس فرنسيون وأعتقد أن هذا النوع من التصريحات خطير".

وقالت "سيكون مضراً جعل الفرنسيين اليهود وهم أولاً فرنسيون، يفكرون أن مكانهم ليس في فرنسا وأن من أجل العيش بسلام يجب أن يهربوا من البلاد".

واعتبرت أن "بلادنا من دون يهود لن تكون نفسها. أتمنى العكس أن نعيد تأكيد قيمنا وهذا ما قمنا به مساء أمس" مع التعبئة في جميع أنحاء فرنسا ضد معاداة السامية.

وأضافت "أعرف أن هناك في هذه اللحظة انتخابات في إسرائيل وأعتقد أن كل ذلك ليس تافهاً تماماً".

وتجمع آلاف الأشخاص مساء الثلاثاء في فرنسا احتجاجاً على تكاثر الأعمال المعادية للسامية في البلاد، التي تمثلت في اليوم نفسه باكتشاف 96 قبراً يهودياً مدنساً في مقبرة في شرق فرنسا.