وصية شهيد الدرب الأحمر لحق ابن عمه مجند سيناء بعد يومين

الشرقية- فاطمة الديب
"كان حاسس إنه هينول الشهادة، وقبل ما يسافر بيوم على خدمته راح يبروز صورة ابن عمه المُجند الشهيد محمد عبدالعزيز محمد، اللي استشهد في العريش قبل منه بيومين.. ساب صورته لصاحب الاستوديو وقاله إن شاء الله هلحق بالشهيد قريب".. بهذه الكلمات حاول حسن، عم الشهيد ملازم أول محمد خالد متولي، الذي قدم حياته فداءً لتراب الوطن في عملية استشهادية أثناء ملاحقته إرهابي الدرب الأحمر، سرد تفاصيل الزيارة الأخيرة للشهيد.
"ابن عمه استشهد يوم السبت وهو لحق به يوم الإثنين".. يضيف الرجل لـ"مصراوي": "عملنا صوان العزا للشهيد الأول يوم الأحد،...
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