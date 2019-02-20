"أرامكو" السعودية: نعتزم إنتاج 9.8 مليون برميل يوميا من النفط في آذار

أعلن الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" ​السعودية​، أمين الناصر، أنّ "الشركة تعتزم إنتاج 9.8 مليون برميل من ​النفط​ يوميًّا خلال شهر آذار المقبل".

وأكّد "التطلع إلى استخدام 2-3 ملايين برميل يوميًّا من النفط في صناعات البتروكيماويات"، لافتًا إلى "حاجة "أرامكو" إلى توسعة الأنشطة والحضور في ​الهند​". وركّز على أنّ "الاستثمار في الهند يمثّل أولوية للشركة، وأنّها تتوقّع أن يرتفع طلب البلاد على النفط إلى 8.2 مليون برميل يوميًّا بحلول 2040".

يُذكر أنّ ولي العهد السعودي يزور الهند برفقة عدد من كبار رجال الأعمال وممثّلي الشركات السعودية، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​.