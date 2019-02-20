الرزاز أطلق "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2019": لتقديم دعم ملموس لبلدنا

أعلن رئيس الوزراء ​الأردن​ي ​عمر الرزاز​، إطلاق "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2019"، مطالبًا ​المجتمع الدولي​ بتقديم دعم ملموس للأردن لتحمّل أعباء استضافة ​النازحين السوريين​.

وركّز على أنّ "وضع ​الأزمة السورية​ لا يشبه وضعًا آخر، وهذا يتطلّب دعمًا مختلفًا"، مشدّدًا على أنّ "​اللجوء السوري​ يشكّل ضغطًا كبيرًا على الأردن". ولفت إلى أنّ "تقديم الخدمات للنازحين لم يعد سهلًا في قطاعات التعليم والكهرباء، وعلينا أن نعترف باستنزاف وإرهاق القطاعات الأردنية جراء الأزمة السورية".

وبيّن الرزاز أنّ "الكثير من السوريين لا يرغبون بالعودة لعدم وضوح الظروف في بلادهمط، منوّهًا إلى أنّ "الحكومة اتّخذت خطوات شجاعة لتمكين السوريين من العيش والتعايش في الأردن، الّذي أثبت أنّه نموذج دولي مميّز لدعم اللاجئين".