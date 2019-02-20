لتسببه في وفاة مريض.. الحبس سنة لمدير مركز أسنان شهير بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنح أول الرمل بالإسكندرية، برئاسة المستشار أشرف العوضي، بمعاقبة طبيب مدير مركز أسنان شهير بالحبس سنة مع النفاذ بتهمة الإهمال الجسيم والتسبب في وفاة شاب أثناء إجراء عملية لغرس ضروس، كما قررت تغريم المتهم 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لأسرة الشاب المتوفى.

ترجع بداية الواقعة، عندما تلقت نيابة أول الرمل بلاغا من أسرة شاب، مقيم بمحافظة مطروح، يفيد وفاة نجلهم أثناء إجراء عملية بمركز لعلاج وغرس الأسنان بمنطقة جناكليس، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

واتهمت أسرة الشاب في البلاغ مدير مركز الأسنان – هو نفسه الطبيب المعالج- بالإهمال الطبي وبالتسبب في وفاة نجلهم.

وأمرت النيابة العامة بغلق غرفة العمليات بالمركز وتشكيل لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة لمعاينة المكان وإعداد تقرير فني يبين صحة التراخيص والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة، وضبط وإحضار مدير المركز لسؤاله وعقب مثول المذكور للتحقيق أنكر التهم المنسوبة له.

وبعرض التحقيقات على المستشار محمود الغايش المحامى العام، أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإحالته إلى محكمة الجنح محبوسا لمحاكمته والتي أصدرت حكمها المتقدم .