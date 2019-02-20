الكونغرس: خطة سرية بين ترامب وابن سلمان لنقل التكنولوجيا النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحدث تقرير للجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، عن وجود خطة سرية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لتزويد السعودية بتقنيات حساسة.

وأشار التقرير إلى أن ترامب أشرف شخصيا على خطة سرية تسرع من نقل تكنولوجيا طاقة نووية حساسة إلى السعودية.

وفتحت لجنة النواب الأمريكية تحقيقا حول مخاوف واسعة من سعي البيت الأبيض، لبناء مفاعلات نوية في عدة مناطق بالسعودية.

وقالت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إن هناك تحرك كبير من الكونغرس الأمريكي، بعدما فوجئ بوجود الخطة، مضيفة: مصادر من داخل لجنة الرقابة حذروا من أن خطة ترامب السرية كان يمكن أن تزعزع استقرار الشرق الأوسط، وتعزز من رغبة دول عديدة في امتلاك أسلحة نووية.

وأفاد التقرير الذي أطلعت "إن بي سي نيوز" على تفاصيله، أن ترامب وفريقه الرئاسي دفعوا عددا من الشركات التابعة لهم، لنقل تكنولوجيا نوية حساسة إلى السعودية.

وأفاد التقرير بأن مساعي ترامب لنقل تلك التكنولوجيا النووية إلى السعودية لا تزال مستمرة.

وأشار إلى أن ترامب عقد لقاء مع مطوري الطاقة النووية في 12 فبراير الجاري، لبناء مجموعة مصانع في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية.

كما أوضح التقرير أن جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره في البيت الأبيض، قرر أن يقوم بجولة في الشرق الأوسط خلال الشهر الجاري، سيلتقي خلالها ولي العهد السعودي، لدفع تلك الخطة، في إطار خطة أشمل للسلام في الشرق الأوسط.