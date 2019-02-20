على قمة برج.. شابة روسية تؤدي "رقصة خطيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

واصلت الراقصات الروسيات إبهار متابعيهم حول العالم من خلال ما يقدمونه من عروض ولقطات في غاية الاحترافية والرشاقة حيث قدمت الراقصة، ماريا كورجينيفسكايا عرضًا مخيفًا على قمة بناء بارتفاع 16 طابقًا، في مدينة فورونيج الروسية.

وقامت طائرة بتصوير عرضها كاملًا من الجو، أظهر مدى خطورة ما أقدمت عليه الراقصة الروسية الشابة.

ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، فإن ماريا اعترفت بأن العرض أخطر ما أدته في حياتها، لأن العمود كان زلقا بسبب رطوبة الطقس العالية حينها، رغم تثبيت العمود جيدا بسطح البناء.