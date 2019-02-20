محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي: أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأربعاء، بلغ 23 سفينة. وأشارت في بيان إلى أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن وعلى الأرصفة 3 أخرى، كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن، منها سفينتي حاويات، والسفينة zamzam وهى سفينة بضائع عامة وجنسيتها توجو ويبلغ طولها 98 مترًا وغاطس 5 أمتار، وذلك لتفريغ 3642 طن رخام بالميناء، وغادر الميناء 3 سفن، وعلى الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر تفريغ 3642 طن رخام بميناء غرب بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.