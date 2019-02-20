بالصور.. غرق شوارع أسوان بسبب كسر خط مياه رئيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أدى كسر بخط مياه الشرب الرئيسي بشارع المحطة بمدينة أسوان، إلى غرق شارع المحطة وشارع الكورنيش وحتى ديوان عام المحافظة الذي أحاطت به المياه من جميع الجوانب.

وأدى كسر الخط إلى قطع المياه عن وسط المدينة، ما ترتب عليه إلغاء الدراسة بعدد من المدارس الواقعة في هذه المنطقة.

وقال عبدالناصر صابر نقيب المرشدين السياحيين السابق بأسوان، إن ما يحدث بعاصمة الاقتصاد والثقافة بإفريقيا مأساة كبرى ودليل على سوء التخطيط خاصة أن المدينة ننتظر بعد أقل من 3 أسابيع استضافة منتدى الشباب العربى والإفريقي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن تكرار حوادث غرق الشوارع واستمرار أعمال الإصلاح لساعات طويلة يعطي انطباعًا سيئًا للسياح ولزوار مدينة أسوان، خاصة أننا في ذروة الموسم السياحي.

وأضاف صابر، أن أهالي أسوان زادت معاناتهم في الفترة الأخيرة بسبب تكرار قطع المياه بدون سابق إنذار، لافتا إلى أن الأسبوع الماضي شهد قطع المياه لمدة 36 ساعة بسبب كسر مفاجئ فى خط مياه الشرب الخاص بمحطة جبل تقوق.

وناشد صابر رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي بالتدخل وتوفير اعتمادات لتغيير خطوط المياه والصرف المتهالكة بأسوان.

على الجانب الآخر تحركت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى موقع الكسر وبدأت العمل على إصلاحه.