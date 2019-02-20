10 معلومات عن السندات الدولية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت وزارة المالية، في بيان اليوم الأربعاء، أن مصر نجحت في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات مختلفة على آجال متعددة، رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع ألا يكون هذا الطرح هو الأخير قبل نهاية السنة المالية الحالية، حيث قال محمد معيط وزير المالية لوكالة رويترز اليوم، إن مصر تنوي دخول سوق السندات الدولية مجددا قبل نهاية يونيو المقبل، ولكن الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار.

ويرصد الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن إصدار السندات الأخير، بحسب بيانات وزارة المالية:

1- 4 مليارات دولار قيمة السندات المباعة على 3 شرائح لآجال 5 و10 و30 عاما.

2- 750 مليون دولار قيمة سندات لأجل 5 سنوات بعائد 6.2%، و1.750 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد 7.6%، و1.5 مليار دولار لأجل 30 عاما بعائد 8.7%.

3- ترى وزارة المالية أن هذا التسعير جيد جدا للاقتصاد المصري في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع تكلفة الإصدار لكافة الدول والأسواق الناشئة.

4- أكثر من 21.5 مليار دولار قيمة طلبات الاكتتاب التي جذبها الطرح بمعدل تغطية 5 مرات قيمة السندات المباعة.

5- أكثر من 250 مستثمرا عالميا جذبهم الطرح المصري من جميع الأسواق المستهدفة.

6- توزعت مشاركة المستثمرين الأجانب في الإصدار بين 37% من أمريكا الشمالية، و46% من أوروبا، و13% من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و4% من آسيا.

7- أصدرت مصر السندات الدولية في بورصة لوكسمبورج الأوروبية.

8- ستستخدم الحكومة حصيلة الطرح في تمويل أنشطة الموازنة العامة للدولة.

9- تستهدف الحكومة من الطرح تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الاقتراض وإطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي.

10- الطرح يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بحسب وزارة المالية.