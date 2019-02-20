الأمم المتحدة تندد بالقتال المستمر في جنوب السودان

عبر عضو في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان اليوم الأربعاء عن غضب اللجنة من تقارير عن القتال المستمر بين القوات الحكومية وجبهة الإنقاذ الوطني في منطقة نهر ياي مما أسفر عن نزوح الآلاف.

وأضاف آندرو كلافام العضو في اللجنة الثلاثية التي سترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان في 12 مارس إنه ينبغي على المجلس التابع للأمم المتحدة التدقيق في الاقتصاد النفطي لجنوب السودان لمعرفة ما إذا كانت المصالح النفطية مسؤولة عن جرائم حرب.

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