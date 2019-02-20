الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً بالضفة

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء 40 فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف النادي في بيان أن من بين المعتقلين "(22) شابّاً من ساحات المسجد الأقصى المبارك وذلك بعد اقتحام جنود الاحتلال للمسجد مساءً، والإعتداء على المصلّين بالضّرب المبرح.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي جانباً من المواجهات التي شهدتها ساحات المسجد الأقصى بين المصلين والقوات الإسرائيلية احتجاجاً على قيام إسرائيل بإغلاق باب الرحمة أحد بوابات الحرم القدسي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن الرئيس محمود عباس أجرى الليلة الماضية اتصالاً مع الشيخ محمد حسن مفتي القدس والديار المقدسة للاطلاع على الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك.

وأضافت الوكالة على موقعها الرسمي "حيا الرئيس صمود أبناء شعبنا المرابطين في ساحات المسجد الأقصى المبارك أمام الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

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