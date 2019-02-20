قال المحامي الجديد لرئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن إنه يتعين إخلاء سبيل موكله بكفالة لحين محاكمته، مضيفا أن اليابان لا تلتزم بالأعراف الدولية.

وأضاف المحامي جونيتشيرو هيروناكا في أول جلسة يمثل فيها غصن أن القضية كان من المفترض أن يتم التعامل معها داخل شركة نيسان.

كانت هذه تفاصيل خبر محامي غصن: يتعين إخلاء سبيل موكلي بكفالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.