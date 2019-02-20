السعودية والهند توقعان 5 اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي

الملك سلمان ورئيس الهند

وكالات:

وقعت المملكة العربية السعودية والهند 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بحث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تطوير

التعاون الثنائي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.وأوضحت أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها شملت برنامج عمل إطاريا للتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار بالمملكة واستثمار الهند، ومذكرة تفاهم في مجال الإسكان بين البلدين،ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة السياحة الهندية .كما تضمنت الاتفاقيات مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية الهندي بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال البث بين هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبراسار بهاراتي نيودلهي الهند، كما تم الإعلان عن انضمام المملكة للتحالف الدولي للطاقة الشمسية.