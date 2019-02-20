وزير الخارجية البريطاني: علاقاتنا وثيقة مع السعودية

كتبت - سارة طارق

دافع وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هنت، خلال زيارته إلى برلين اليوم الأربعاء عن علاقات بريطانيا الوثيقة مع المملكة العربية السعودية قائلًا إنها تمنح بريطانيا فسحة من الوقت في محاولة حل الحرب في اليمن.

وخلال حديثه، قال هانت إن "العلاقة الاستراتيجية التي

تربط المملكة المتحدة بالسعودية هي ما يسمح لنا بأن يكون لنا تأثير كبير في إحلال السلام في اليمن".

وأضاف: "بريطانيا وألمانيا لديهما نفس الأهداف، لكننا بحاجة لأن نكون قادرين على مواصلة

تلك العلاقة الاستراتيجية لضمان أن يكون هناك صوت أوروبي على المائدة يفعل كل ما في وسعنا للضغط من أجل السلام".

يذكر أن وزير خارجية بريطانيا بعث برسالة إلى نظيره الألماني أمس الثلاثاء، عبر فيها عن القلق من تأثير قرار ألمانيا بوقف صادرات السلاح للسعودية على قطاع الصناعات العسكرية في كل من بريطانيا وأوروبا.