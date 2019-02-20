غدًا.. توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد كتاب مصر وفلسطين

الروائي الفلسطيني نافذ الرفاعي

وكالات:

يوقع رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور، علاء عبدالهادي، غدا الخميس، بروتوكول تعاون مع الروائي الفلسطين،ي نافذ الرفاعي، رئيس اتحاد كتاب فلسطين، وذلك بمقر الاتحاد بالزمالك، بحضور وفود فلسطينية.



قال عبدالهادي إن البروتوكول يأتي انطلاقا من الرغبة المشتركة

لدى نقابة اتحاد كتاب مصر واتحاد كتاب فلسطين في دعم أواصر العلاقات الثقافية بين أعضائهما من أجل الوصول إلى تحقيق تكامل ثقافي حقيقي بين الأدباء والكتاب في الدولتين العربيتينالشقيقتين، وخلق تفاعل خلاق بين نخبة الكتاب والأدباء بين الطرفين، وتعزيز للفكر القومي في مجالات الفكر والأدب.



وأوضح أنه سوف يتم التعاون في حركة الترجمة وتنظيم الملتقيات السنوية؛ لتبادل الزيارات الثقافية، وأيضا لتبادل الرؤى بين الكتاب، وتقديم الورش الإبداعية في مجالات الأدب المختلفة، وتقديم كل ما يدعم الأدب العربي والفلسطيني.