غدًا.. توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد كتاب مصر وفلسطين

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يوقع رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور، علاء عبدالهادي، غدا الخميس، بروتوكول تعاون مع الروائي الفلسطين،ي نافذ الرفاعي، رئيس اتحاد كتاب فلسطين، وذلك بمقر الاتحاد بالزمالك، بحضور وفود فلسطينية.
لدى نقابة اتحاد كتاب مصر واتحاد كتاب فلسطين في دعم أواصر العلاقات الثقافية بين أعضائهما من أجل الوصول إلى تحقيق تكامل ثقافي حقيقي بين الأدباء والكتاب في الدولتين العربيتين
قال عبدالهادي إن البروتوكول يأتي انطلاقا من الرغبة المشتركة
وأوضح أنه سوف يتم التعاون في حركة الترجمة وتنظيم الملتقيات السنوية؛ لتبادل الزيارات الثقافية، وأيضا لتبادل الرؤى بين الكتاب، وتقديم الورش الإبداعية في مجالات الأدب المختلفة، وتقديم كل ما يدعم الأدب العربي والفلسطيني.
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