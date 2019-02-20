الأمم المتحدة تطالب الهند وباكستان بضبط النفس

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس- أرشيفية

وكالات:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الهند وباكستان إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ "خطوات فورية" لتهدئة التوترات في أعقاب الهجوم الإرهابي في بولواما بكشمير.. مؤكدا أنه مستعد للمساهمة بمساعيه الحميدة إذا طلب الطرفان ذلك.

وتفاقمت العلاقات بين البلدين بالفعل

خلال الأسبوع الماضي، حيث ألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد في الهجوم الذي شنه تنظيم "جيش محمد" الإرهابي ومقره باكستان وأسفر عن مقتل 40 شرطيا هنديا .وقد استدعت الدولتان مبعوثيهما "لإجراء مشاورات".وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان " إنه بالنظر إلى الوضع بشكل عام بين الهند وباكستان، فإننا نشعر بقلق عميق إزاء تزايد التوترات بين البلدين في أعقاب الهجوم على أفراد الأمن الهنود في 14 فبراير في بولواما".وقال إن بعثة باكستان في الأمم المتحدة طلبت الاجتماع مع الأمين العام .