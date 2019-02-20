الكونجرس نيكاراجوا يصوت لقبول قرض بـ100 مليون دولار من تايوان

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صوت الكونجرس في نيكاراجوا لصالح قبول قرض بقيمة 100 مليون دولار من تايوان في ظل تزايد عزلة حكومة الرئيس دانيال أورتيجا، بسبب طريقة تعاطيها معمظاهرات المعارضة العام الماضي.
ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.)، اليوم الأربعاء، عن نواب مناصرين للحكومة قولهم إن القرض
يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على حكومة أورتيجا ردا على قمع المظاهرات المناهضة للحكومة.
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