الكونجرس نيكاراجوا يصوت لقبول قرض بـ100 مليون دولار من تايوان

الرئيس دانيال أورتيجا

وكالات:

صوت الكونجرس في نيكاراجوا لصالح قبول قرض بقيمة 100 مليون دولار من تايوان في ظل تزايد عزلة حكومة الرئيس دانيال أورتيجا، بسبب طريقة تعاطيها مع

مظاهرات المعارضة العام الماضي.



ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.)، اليوم الأربعاء، عن نواب مناصرين للحكومة قولهم إن القرض

الذي من المقرر أن يتم تسديده على مدار 20 عاما، سيساعد على تحقيق التوازن في ميزانية العام الجاري.



يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على حكومة أورتيجا ردا على قمع المظاهرات المناهضة للحكومة.