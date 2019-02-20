سيناتورأمريكى يدخل سباق الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية على التوالى

السينتور الأمريكى بيرنى ساندرز- ارشيفية

وكالات:

ذكرت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء أن السيناتور الأمريكى، بيرنى ساندرز، أعلن أمس الثلاثاء، عن ترشحه

للانتخابات الرئاسة الأمريكية، المقرر إجرائها العام القادم، جاء ذلكالقرار بعد عدة مداولات خلال الأشهر الماضية.

يذكر أن ساندرز قد خسر أمام هيلارى كلينتون خلال السباق الرئاسى التمهيدى الماضى لعام 2016.