سيناتورأمريكى يدخل سباق الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية على التوالى

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السينتور الأمريكى بيرنى ساندرز- ارشيفيةوكالات:
ذكرت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء أن السيناتور الأمريكى، بيرنى ساندرز، أعلن أمس الثلاثاء، عن ترشحهللانتخابات الرئاسة الأمريكية، المقرر إجرائها العام القادم، جاء ذلك
يذكر أن ساندرز قد خسر أمام هيلارى كلينتون خلال السباق الرئاسى التمهيدى الماضى لعام 2016.
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